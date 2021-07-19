الخطاط والفلكي حاج ابراهيم عزوز في ذمة الله

إنتقل إلى جوار ربه مساء أمس الأحد الخطاط الفلكي المجاهد حاج ابراهيم عزوز، الذي كان يخط المصحف المتلو على الشاشة، وكذا جينيريك الحصص والأفلام والمسلسلات والمنوعات.

كان الأستاذ إبراهيم عزوز أوّل من أنشأ فقرة الأحول الجوية في التلفزيون الجزائري إلى جانب محمد ڤندوز. وكان مقدما بارعا استمر في مهمته من أواخر السبعينيات إلى غاية 1986. وفي الفترة التي تلت توقفه عن تقديم الأحوال الجوية والإشراف عليها، أصبح يضبط ويقدم مواقيت الإفطار والإمساك. واشتهر بصوته الجوهري كلما حل شهر رمضان. في سنة 1948 التحق بمدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. وتتلمذ على يدي الأخوين الفنانين محمد وعمر راسم في الزخرفة والمنمنمات. وفي سنة 1953 إلتحق بالأزهر الشريف.

وفي سنة 1962 إلتحق بجريدة الشعب وعمل خطاطا ثم إلتحق بالاذاعة الوطنية شاغلا منصب خطاط، وهو من وضع علامة التلفزيون الجزائري بالعربية

ومن المحطات الأخرى التي ميزت حياة الأستاذ إبراهيم عزوز محطة إشرافه على تخطيط أوراق اعتماد وإجازات السفراء والقناصل الجزائريين. وكذا إشرافه سنة 1962 بطلب من مدير بنك الجزائر على وضع الكتابات بالعربية على الأوراق والقطع النقدية. إضافة إلى إشرافه على تخطيط رمز الشرطة.