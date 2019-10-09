الخطوط الجوية الإيطالية تلغي 200 رحلة بسبب إضراب الطيارين

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الخطوط الجوية الإيطالية تلغي 200 رحلة بسبب إضراب الطيارين
بقلم نادية بن طاهر

ألغت شركة الخطوط الجوية الإيطالية “أليتاليا”، اليوم الأربعاء، حوالي200 رحلة جوية، بسبب إضراب الطيارين، والذي سيستمر لمدة 24 ساعة.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، فقد دعا لهذا الإضراب، العديد من النقابات، نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسة.

ولا تزال المفاوضات جارية، من أجل إنقاذ الشركة، والتي تتخبط في العديد من المشاكل، منذ شهور.

وقد أعلنت “أليتاليا”،عن وضع برنامج خاص، اليوم الأربعاء، وذلك بإستعمال طائرات ذات سعة كبيرة، لتعويض المقاعد التي شملها الإضراب.

وألغت الشركة، العديد من الرحلات الداخلية والخارجية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، كما ستشمل رحلات يوم غد الخميس، حسب ذات المصدر.


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