الخطوط الجوية البريطانية تستأنف رحلاتها مع الجزائر وهذه أسعار التذاكر

يستمر برنامج الرحلات الدولية إلى الجزائر في التصاعد قبل إضافة وجهات جديدة واستئناف الرحلات من شركات الطيران الأجنبية. من الآن فصاعدا، هناك 10 دول تخدمها الخطوط الجوية الجزائرية ومنافسيها.

في أوائل أكتوبر، قررت الحكومة السماح للرحلات التجارية مع المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. لأول مرة منذ مارس 2020 وإغلاق الحدود الجزائرية.

وتستأنف شركة الطيران البريطانية رحلاتها إلى الجزائر في نوفمبر المقبل، بعد أكثر من 19 شهرا من الغياب.

وسيربط مطار لندن (هيثرو) بهواري بومدين في الجزائر مرتين في الأسبوع يومي الأحد والخميس.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى في 14 نوفمبر في تمام الساعة 8:10 صباحًا من لندن. التذاكر معروضة للبيع بالفعل على موقع الخطوط الجوية البريطانية. السعر المعروض يوم الاثنين 25 أكتوبر 731 جنيه إسترليني (866 يورو).

هذا أغلى بكثير من السعر الذي عرضته الخطوط الجوية الجزائرية عند إطلاق الخدمة، والذي كان 525 جنيه إسترليني (620 يورو).