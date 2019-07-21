الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها للقاهرة لهذا السبب

أوضح المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية بشمال أفريقيا، “شريف برسوم”، اليوم الأحد، أن قرار تعليق رحلات الشركة للقاهرة، جاء لمراجعة الخطوط.

وأضاف شريف برسوم،ـ إن إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي ممتارة بنسبة مائة في المائة، ولايوجد أي تعليق عليها.

وأوضح ذات المتحدث، إن الشركة تقوم من حين لآخر بمراجعة إجراءات بعض الخطوط وليس المطارات، وهي قصة مكررة

وتتم بشكل دوري.

وأضاف المدير الإقليمي، أن الشركة أخذت القرار بتعليق الرحلات لمدة 7 أيام، لمراجعة الخطط الأمنية من قبل أنظمة الأمن بها.

وأشار ذات المتحدث، أن هذا قرار تعليق الرحلات الجوية إلى العاصمة المصرية، لم يصدر عن وزارة النقل.