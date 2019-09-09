الخطوط الجوية البريطانية تلغي جميع رحلاتها اليوم

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الاثنين، إلغاء جميع رحلاتها تقريبا بعد انطلاق إضراب الطيارين الذي يستمر 48 ساعة.

وقالت الشركة في بيان لها “ليس لدينا خيار سوى إلغاء نحو مئة في المائة من رحلاتنا”.

وكان إتحاد طياري الخطوط الجوية البريطانية قد أخطر الشركة الشهر الماضي بالإضراب لمدة ثلاثة أيام شهر سبتمبر.

وقال الإتحاد انه يجب على الخطوط الجوية البريطانية اقتسام بعض أرباحها مع الطيارين.

من جهتها أكدت الخطوط الجوية البريطانية أن الإضراب غير مبرر, وسيتسبب في تعطيل رحلات عشرات الآلاف من المسافرين.

خصوصا و أن الشركة تضمن نحو 850 رحلة يوميا في المملكة المتحدة.