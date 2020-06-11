الخطوط الجوية التركية تستأنف بعض الرحلات الدولية

استأنفت الخطوط الجوية التركية وشركة الطيران منخفض التكلفة “أناضول جيت” التابعة لها، بعض الرحلات الدولية إلى ألمانيا وبريطانيا وهولندا، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران الوطنية، إن الرحلات المتجهة إلى خارج البلاد لن تقل سوى من يحملون جوازات سفر الاتحاد الأوروبي، أو تصاريح إقامة بالإضافة إلى تأشيرات دخول محددة.

واستأنفت شركة طيران” صن إكسبرس”، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، رحلاتها أيضا إلى ألمانيا وسويسرا.

وقالت إن الرحلات متاحة فقط للأتراك الذين يحملون تصاريح إقامة أو تصاريح عمل أو جوازات سفر خاصة، للم الشمل مع أسرهم بالإضافة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي.

وقالت أيضا شركة بيجاسوس للطيران منخفض التكلفة إنها ستستأنف رحلاتها من وإلى وجهات معين في ألمانيا يوم السبت.