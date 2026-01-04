الخطوط الجوية الجزائرية تتدعم بطائرة جديدة ” غارا جبيلات”

تدعمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ب طائرة جديدة من طراز إيرباص A330 أطلقت عليها اسم “غار جبيلات”.

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج تجديد وتدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية، الرامي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز السلامة والراحة.

وتتميز طائرة إيرباص A330 الجديدة بتجهيزات عصرية، ومقاعد مريحة، وأنظمة ترفيه حديثة، إضافة إلى نجاعة أكبر في استهلاك. الوقود واحترام المعايير البيئية الدولية.

وكانت الشركة قد أكدت ان عملية تجديد الطائرات تعكس التزامها بمواصلة تطوير أدائها والارتقاء بمستوى خدماتها، بما يستجيب لتطلعات. الزبائن ويعزز مكانة الخطوط الجوية الجزائرية. على المستويين الإقليمي والدولي.