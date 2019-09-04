الخطوط الجوية الجزائرية تتعزز بمركزين لتحديث نظام المعلومات

استثمرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في أكثر البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات تقدما، لتطوير مركزين للبيانات، حديثين وآمنين، لتحديث نظام المعلومات الخاصة بها.

وحسب بيان للشركة، اليوم الأربعاء، يسمح المركزين المطورين، في نفس الوقت، باستضافة وتشغيل تطبيقات الشركة، وإدارة إنتاجيتها والبرامج والأنظمة الخاصة بتشغيل أسطولها.

وتعتمد خدمات المركزين، على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، التي تظم مختلف التقنيات ، من الخوادم ومنصة المحاكاة الافتراضية ، والأرشفة ، و معدات الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتم تجهيز مراكز البيانات الحديثة، ببيئة تقنية متطورة للغاية ومراقبة، مثل نظام الحماية من الحرائق والتبريد الذكي، ومراقبة الفيديو ، وإمدادات الطاقة الاحتياطية وغير المنقطعة ، لضمان النزاهة والمتانة.

بالإضافة للإشراف والمراقبة في الوقت الحقيقي، وكل ذلك بمرافقة من “الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا”، 24 على 24 ساعة .