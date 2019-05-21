الخطوط الجوية الجزائرية تحول عقود مؤقتة لـ 373 موظف إلى عقود دائمة

قامت ادارة الخطوط الجوية الجزائرية تحويل عقود مؤقتة لـ 373 موظف إلى عقود دائمة.

ونشرت الخطوط الجوية الجزائرية على صفحتها الرمية في فايسبوك ان عملية كبيرة لتسوية وضعية المستخدمين العاملين في إطار العقود المؤقتة.

مست 373 من الموظفين المتعاقدين الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية والسيرة الحسنة.

هذا النهج خضع لمعايير ومقاييس “تندرج ضمن منظور تقييم ودعم الموارد البشرية، وضمان ديمومة الوظائف”

ومن المرتقب القيام بعملية مماثلة قريباً، لتسوية وضعية الموظفين من جميع الفئات، حيث ستتواصل هذه العملية تدريجي.