الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن تعليق رحلاتها إلى الأردن ولبنان

اعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تعليق مؤقت لرحلاتها إلى عدد من الدول العربية لسبب الأوضاع التيتعرفها المنطقة.

واوضحت الجوية الجزائرية في بيانها أنه تم تعليق مؤقت لرحلاتها بكل من الأردن و لبنان حتى إشعار آخر.

ولهذا تدعو الجوية الجزائرية جميع الزبائن المعنيين بهذا الإعلان إلى التواصل مع وكالاتهم أو مركز الاتصال التابع للشركة للحصول على المزيد من المعلومات أولتقديم أي استفسارات حول أي مستجدات.

كما وضعت للإستفسار رقم مركز الاتصال : 21321986363+

وجاء قرار تعليق مؤقت لرحلاتها بكل من الأردن و لبنان عقب الهجومات التيشنتها إيران على الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن اجل حماية مواطنيها .