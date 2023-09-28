الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن توظيف

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن توظيف”مضيفات، ومضيفين طائرة” الحاملين لشهادة السلامة والإنقاذ، بعقد عمل محدد المدة، بمديرية العمليات الجوية على مستوى الجزائر العاصمة.

واشترطت الشركة ان يتراوح سن المترشح بين 19و27 سنة للنساء و19 و29 سنة للرجال. كما يجب على المترشح أن يكون حاصل على شهادة البكالوريا أو تسجيل في السنة الثانية جامعي على الأقل.

كما يجب على المترشح أن يكون حاصل على شهادة تكوين في السلامة والإنقاذ، ومتمكن من اللغات العربية الفرنسية والإنجليزية وأكثر.

و يجب على المترشح أن يكون مقيما على قطر لا يتجاوز 30 كلم من مطار الجزائر، ومتمتع بصحة جيدة.

ويتكون ملف الترشح في طلب خطي، السيرة الذاتية، نسخة من المؤهلات وشهادة النجاح في الشهادات المطلوبة ووثيقة تبين وضعية المترشحين إزاء الخدمة الوطنية.

ويخضع المترشحون المقبولين إلى الإختبار البدني والإختبار الشفوي في المرحلة الأولى واختبار كتابي بالنسبة للمترشحين المتفوقين في المرحلة الأولى.