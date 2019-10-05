الخطوط الجوية الجزائرية تكتسب نظامين جديدين للإستغلال

إقتنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامين جديدين لاستغلال المداخيل التجارية بعنوان استراتيجيتها للعصرنة التي تم الشروع فيها منذ سنتين.

وأفاد بيان للشركة نقلته “وأج”، أن هاته التكنولوجيا حديثة ومطابقة للتطورات الأخيرة في قطاع الصناعة الجوية.

كما ستسمح هذه التكنولوجيا بمراقبة بيانات الركاب والسلع في وقت قياسي وتحسين مداخيلها.

وقد اختارت الشركة الحل المطابق للمعايير “أي أتا” المطور من طرف مجمع اسيليا الرائد في تصنيفه، والذي يرقم ويطبع كل أنظمة الفوترة ومعالجة التذاكر.

وستسمح هاته الأنظمة بضمان مطابقة “أي أتا” وترقب خسائر المداخيل في مختلف الفواتير من أجل تفادي الغش.

بالإضافة إلى الحد من الأخطار المرتبطة بالتطبيق بفضل إستراتيجية النشر السريع، فضلا عن خفض التكلفة الإجمالية للممتلكات.

ويتعلق الأمر أيضا بخفض العمل اليدوي بفضل تطبيق نظام تسيير العقود والواجهة الآلية مع نظام المحاسبة.