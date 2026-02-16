الخطوط الجوية الجزائرية توقّع بأديس أبابا اتفاقيتين قاريتين لتعزيز الربط الجوي

وقع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين بأديس أبابا، اتفاقيتي تعاون مع مجلس الأعمال الإفريقي (African Business Council) وشبكة ازدهار إفريقيا (Africa Prosperity Networkg). وذلك في إطار تعزيز تموقعه على المستوى القاري. حسب بيان للمجمع.

وتهدف هاتان الشراكتان إلى تسهيل تنقل الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة، دعم المبادلات التجارية البينية داخل القارة ومرافقة المبادرات الرامية إلى ترسيخ الاندماج الاقتصادي الإفريقي. كما تنصان على دراسة آليات تفضيلية تخص نقل المسافرين والبضائع، وفقا للضوابط التشغيلية والتنظيمية المعمول بها.

وتشمل الاتفاقيتان إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكوين، تعزيز الحضور المؤسساتي وتعبئة الوفود الاقتصادية ضمن المنصات والفعاليات ذات البعد القاري.

ومن خلال هذه الالتزامات، يجدد مجمع الخطوط الجوية الجزائرية تأكيد دوره بصفته شريكًا في مجال الربط الجوي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي الإفريقي، حسب البيان.