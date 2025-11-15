إعــــلانات
الخطوط الجوية الداخلية تُعلن عن البرنامج الجديد لرحلاتها

بقلم نادية بن طاهر
أعلنت الخطوط الجوية الداخلية، عن البرنامج الجديد لرحلاتها، تجسيدا للاستراتيجية الجديدة التي بادرت بها السلطات العليا للبلاد.

وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فالبرنامج الجديد للرحلات يكون كالآتي:

رحلة تمنراست-برج باجي مختار، كل يوم جمعة ذهابا وإيابا.

رحلة قسنطينة-إليزي، كل سبت و أربعاء، ذهابا و إيابا.

رحلة تمنراست-جانت، كل إثنين، ذهابا و إيابا.

رحلة الجزائر العاصمة-جانت، كل أربعاء، ذهابا و إيابا.

رحلة بشار-وهران، كل أحد.

رحلة الجزائر-بشار، كل أحد و أربعاء.

