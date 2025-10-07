الخطوط الجوية الداخلية: رفع عدد الرحلات مع نهاية أكتوبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية في رفع عدد الرحلات مع نهاية شهر أكتوبر الجاري. عبر مراحل نحو مختلف الوجهات.

وأوضح مستشار المدير العام المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بذات الشركة، كريم بحار أن العملية ستتم انطلاقا من الجزائر العاصمة ومن مختلف ولايات جنوب الوطن.

وأبرز بحار في تصريح لـ”واج” على هامش الطبعة الـ13 من معرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. للطاقة والهيدروجين نباك 2025. التي تتواصل فعالياتها بوهران - أن “شركة الخطوط الجوية الداخلية ستشرع مع نهاية شهر أكتوبر الجاري في رفع عدد الرحلات. عبر مراحل نحو مختلف الوجهات انطلاقا من الجزائر العاصمة ومن مختلف ولايات الجنوب. على غرار تمنراست واليزي وبرج باجي مختار وجانت نحو ولايات أخرى”.

وأضاف أن الشركة، التي تعد فرع تابع للخطوط الجوية الجزائرية، ستقوم مطلع العام القادم بتطبيق برنامج آخر يقضي برفع محسوس لعدد الرحلات. مبرزا أن الشركة تحوز حاليا علي 15 طائرة وستقوم باقتناء طائرات أخرى بهدف الرفع من جاهزيتها. مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الزبائن وتحسين نوعية الخدمات والأسعار وكذا عدد الوجهات.