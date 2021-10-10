الخطوط الجوية الفرنسية تعزز برنامج رحلاتها لهذا الشتاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، في بيان صحفي، أمس، تعزيز برنامج رحلاتها لهذا الشتاء.

في الواقع ، قامت شركة الطيران الفرنسية بجدولة رحلات إلى 182 وجهة “كجزء من رفع قيود السفر واستئناف حركة المرور”.

وستوفر الخطوط الجوية الفرنسية رحلات إلى 87 وجهة طويلة المدى. و95 رحلة قصيرة ومتوسطة المدى من أكتوبر الحالي حتى مارس 2022.

خلال هذا الشتاء، ستضيف الشركة أربع وجهات إلى شبكتها المغادرة من مطار باريس شارل ديغول: زنجبار ومسقط وكولومبو وبانجول.

كما حددت الخطوط الجوية الفرنسية، في بيانها الصحفي، أنها ستستأنف رحلاتها إلى عدة وجهات مغلقة منذ الأزمة الصحية لـ Covid19. لا سيما في البرازيل وجنوب إفريقيا والصين والولايات المتحدة. كما ستعزز “تدريجيًا” عرضها للرحلات الجوية من وإلى الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بشبكة المسافات المتوسطة، أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية عن دخول طائراتها الجديدة من طراز Airbus A220 في الخدم.ة في برلين ومدريد وبرشلونة وميلانو والبندقية اعتبارًا من 31 أكتوبر.

أخيرًا، تذكر شركة الطيران الفرنسية أن تذاكرها “قابلة للتعديل بنسبة 100٪ للسفر حتى 31 مارس 2022. يمكن لعملاء الخطوط الجوية الفرنسية “تغيير حجزهم مجانًا، أو الحصول على رصيد قابل للاسترداد إذا لم يعودوا يرغبون في السفر”.