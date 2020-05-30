الخطوط الجوية الكويتية تسرّح 1500 موظف أغلبهم مضيّفون

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية استغناءها عن 1500 موظف من مختلف القطاعات لتدارك الآثار الإقتصادية التي تسبب فيها فيروس “كورونا” وتوقف النشاط التجاري لشركات الطيران .

وقالت “الكويتية” إنها قررت الاستغناء عما يقارب 1500 موظف من غير الكويتيين، نظرا للتحديات الكبيرة التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص وقطاع الطيران العالمي بشكل عام.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأن هذا القرار لا يشمل المواطنين الكويتيين أو الخليجيين أو المتزوجين المعيلين من كويتيات والعكس.

مضيفة بأن إجمالي عدد الموظفين يبلغ ستة آلاف، بينهم ألف كويتي، وأن دائرة العمليات تضم نحو 500 طيّار (أغلبهم كويتيون) و1300 مضيّف ومضيّفة أغلبهم أجانب.