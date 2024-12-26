الخطوط الجوية اليابانية تتعرض لهجوم إلكتروني

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني تسبب في تأجيل بعض رحلاتها الداخلية والدولية.

وأوضحت الشركة أن الهجوم بدأ في الساعة 07:24 صباحا أي على الساعة 22:24 بتوقيت غرينتش، مشيرة أن الهجوم أثر على أنظمتها الداخلية والخارجية.

وأضافت أنها أوقفت مؤقتا جهاز التوجيه الذي تسبب في حدوث أعطال في الأنظمة، وعلقت بيع تذاكر رحلات تقلع اليوم الخميس.

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