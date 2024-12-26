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الخطوط الجوية اليابانية تتعرض لهجوم إلكتروني

بقلم عايدة.ع
الخطوط الجوية اليابانية تتعرض لهجوم إلكتروني
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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني تسبب في تأجيل بعض رحلاتها الداخلية والدولية.

وأوضحت الشركة أن الهجوم بدأ في الساعة 07:24 صباحا أي على الساعة 22:24 بتوقيت غرينتش، مشيرة أن الهجوم أثر على أنظمتها الداخلية والخارجية.

وأضافت أنها أوقفت مؤقتا جهاز التوجيه الذي تسبب في حدوث أعطال في الأنظمة، وعلقت بيع تذاكر رحلات تقلع اليوم الخميس.

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