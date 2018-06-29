الخطوط الجوية تبيع أكثر من 11 ألف تذكرة حج منذ جوان

حجز أزيد من 11 ألف حاج جزائري تذاكر لدى الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل التنقل الى البقاع المقدسة.

وحسب تصريحات المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي للإذاعة الوطنية القناة الأولى،

كشف عن حجز أزيد من 11 ألف تذكرة لتنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج 2018.

وأوضح ذات المتحدث أن العملية التي انطلقت في العاشر جوان الجاري أسفرت عن بيع أزيد من 11 ألف تذكرة للحجاج.

مشيرا إلى أن أغلب هذه التذاكر خاصة بالرحلات التي ستتم مع الديوان الوطني للحج والعمرة،

داعيا الوكالات السياحية التي تتولى عملية نقل الحجاج إلى الإسراع في تقديم الجوية الجزائرية بعدد زبائنها من الحجاج لتنظيم عمل النقل على حد تعبيره.