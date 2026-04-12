الخطوي: “التعادل أمام اتحاد العاصمة نتيجة ايجابية بالنسبة لنا”

اعتبر مدرب أولمبيك أسفي، شكري الخطوي، بأن نتيجة التعادل التي سجلها فريقه أمس السبت، أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، ايجابية بالنسبة لهم.

وصرّح المدرب شكري الخطوي، عقب هذه المباراة: “نتيجة التعادل السلبي تعتبر ايجابية، أمام فريق جد محترم”.

كما أضاف: “المباراة كانت في مستوى كلا الفريقين، ولازال ينتظرنا شوط ثاني، أين ستكون الحظوظ فيه متساوية بين الفريقين”.

يذكر أن مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، التي جمعت أمس السبت، اتحاد العاصمة، بالضيف أولمبيك أسفي، انتهت بالتعادل السلبي.