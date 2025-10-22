الخط الجوي الجديد بين الجزائر ونجامينا.. هذا ما قاله سفير الجزائر لدى التشاد

اعتبر سفير الجزائر لدى تشاد، فيصل جاوتي،اليوم الأربعاء، أن الخط الجوي الجديد الذي يربط بين الجزائر العاصمة ونجامينا. يعد “جسرا لتعزيز الربط الإفريقي وتكريس الموقع الاستراتيجي للجزائر”.

وأوضح السفير في تصريح للصحافة عقب وصول أول رحلة مباشرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار حسان جاموس الدولي بنجامينا. أن هذا الخط الجديد “يعزز موقع الجزائر الاستراتيجي كجسر يربط شمال القارة الإفريقية بقلبها ويفتح آفاقا واعدة للتعاون الإقليمي” ومن شأنه فتح “قنوات جديدة للتواصل بين الدول غير المطلة على البحر من جهة وأوروبا والعالم من جهة أخرى”.

وأشار جاوتي الى أن هذه المبادرة هي “تجسيد ملموس لطموحات البلدين الشقيقين وعربون صداقة يعكس إرادتهما المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي القاري”. مضيفا أن هذا الخط يمثل “وسيلة فعالة لتوسيع آفاق التعاون جنوب-جنوب”.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن “أولويات الجزائر الرامية إلى دعم مسار التنمية في إفريقيا وتعزيز السيادة الاقتصادية لدولها”. وهي الأهداف التي شدد عليها -كما قال- رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. في خطابه الافتتاحي لمنتدى التجارة البينية الإفريقية مطلع سبتمبر الماضي.لا سيما من خلال تطوير الربط الجوي مع الدول الإفريقية وفتح المجال البري والموانئ الجزائرية أمام البلدان غير الساحلية مثل تشاد. بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز المبادلات الاقتصادية.