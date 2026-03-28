الخط المنجمي الشرقي.. تقدم كبير في إنجاز مقطع ميناء عنابة وبوشقوف

سجلت وزارة الأشغال العمومية، تقدم ملحوظ في أشغال إنجاز المقطع الرابط بين ميناء عنابة وبوشقوف، على مسافة 54 كيلومترًا، في إطار إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وبلاد الحدبة بولاية تبسة الممتد على مسافة 422 كلم،

وحسب بيان للوزارة، بلغ هذا المقطع، مراحل متقدمة تعكس اقتراب استلامه النهائي ودخوله حيز الخدمة.

وأبرزت الصور الأخيرة الديناميكية الكبيرة التي تشهدها الورشات وتواصل الأشغال بوتيرة متسارعة، ليلًا ونهارًا. وبمتابعة شخصية من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

وفي هذا الإطار، تركزت الجهود الحالية لمؤسسات الإنجاز الوطنية على استكمال العمليات الأساسية المرتبطة بالمرحلة النهائية للمشروع. لاسيما وضع السكة الحديدية عبر مختلف أجزاء المقطع. وإنجاز أشغال التهيئة النهائية على مستوى محطات نقل المسافرين. إلى جانب استكمال الأشغال الكبرى المتعلقة بالمنشآت الفنية، خاصة الممرات العلوية المتبقية والمنشآت المتقاطعة مع شبكة الطرق المحلية.