الخط المنجمي الشرقي.. جلاوي يأمر بإعداد برنامج عمل خاص برمضان

أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، تعليمات تقضي بإعداد “برنامج عمل خاص بشهر رمضان” من أجل تسريع وتيرة أشغال الخط المنجمي الشرقي في جزئه العابر لولاية الطارف، على مسافة 28 كلم.

ودعا الوزير، لدى معاينته لأشغال إنجاز الخط الاجتنابي لمدينة الذرعان، بما في ذلك عمليات التلحيم ووضع السكة الحديدية، القائمين على المشروع إلى “ضبط برنامج عمل خاص خلال رمضان الفضيل المقبل من خلال اعتماد نظام التناوب بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز وضمان احترام آجال تسليم هذا المشروع الهيكلي الهام”.

كما أفاد بأن “استلام مشروع ازدواجية وعصرنة وتصحيح مسار الخط المنجمي الشرقي الممتد من بلاد الحدبة بولاية تبسة إلى غاية عنابة على مسافة 422 كلم يتطلب المزيد من الجهود والإرادة والتنسيق بين شركات الإنجاز”.

وتفقد جلاوي ببلدية شيحاني أشغال الحفر الكبرى والجسر السككي العلوي بطول 200 متر طولي ضمن هذا المشروع. علاوة على منشأة فنية على مستوى النقطة الكيلومترية 29. وكذا أشغال وضع الحصى عند النقطة الكيلومترية 31+000.

حيث أبرز بأن “الوتيرة التي تشهدها الأشغال متسارعة مقارنة بما كانت عليه خلال زيارته الأخيرة للولاية. وذلك رغم سوء الأحوال الجوية”. داعيا إلى الإبقاء على هذه الوتيرة المتسارعة.

كما شدد الوزير خلال زيارته للولاية على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع لضمان استكماله في الآجال المحددة.

وسيواصل جلاوي زيارته التفقدية لمشروع ازدواجية وعصرنة وتصحيح مسار الخط المنجمي الشرقي بالتوجه إلى ولايتي قالمة وسوق أهراس.