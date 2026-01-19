الخط المنجمي الشرقي.. جلاوي يؤكد على ضرورة حلحلة العراقيل الميدانية

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، جلستي عمل خصصتا. لمتابعة مدى تقدم أشغال الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وبلاد الحدبة بولاية تبسة. الممتد على مسافة 422 كلم، والمندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرى الاجتماع، الذي يندرج في إطار المتابعة الدورية للمشاريع الكبرى للقطاع، بحضور الإطارات المركزية. شركات الإنجاز الوطنية والأجنبية، وكذا مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة المشروع.

وخلال الجلسة الأولى، تم التطرق بالتفصيل إلى وتيرة تقدم الأشغال على مستوى أربعة مقاطع رئيسية من المشروع. حيث تم عرض وضعية الأشغال الجارية ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بها.

وعليه، أكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، مع تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لضمان احترام الآجال التعاقدية. وكذا العمل على ايجاد حلول للعراقيل الميدانية إن وجدت بالتنسيق مع السلطات المحلية.

أما خلال الجلسة الثانية، فقد تم التركيز على مقطع بوشقوف - سوق أهراس – ذريعة الممتد على مسافة 121 كلم. حيث تم عرض مخطط العمل الخاص بهذا المقطع وتقييمه، وتحليله استنادا إلى حجم الأشغال المنجزة ميدانيا ونسبة التقدم المسجلة.

كما أكد الوزير على ضرورة العمل على حلحلة العراقيل الميدانية، احترام الجدول الزمني للأشغال. وحشد جميع الإمكانيات البشرية والمادية لضمان الالتزام بالآجال التعاقدية، وهو ما التزمت به شركات الإنجاز بكاملها.

