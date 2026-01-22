الخط المنجمي الشرقي: جلاوي يشدد على تسريع وتيرة إنجاز الشطر العابر لسوق أهراس

شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس، من سوق أهراس على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مشروع الخط المنجمي الشرقي للسكك الحديدية في شطره العابر لهذه الولاية.

وأبرز الوزير خلال معاينته لورشة أشغال مخرج النفق رقم 8 ببلدية ويلان بطول 2،5 كلم أنه على الرغم من تقدم وتيرة أشغال إنجاز الخط المنجمي. العابر لهذه الولاية في جزئه الرابط بين بوشقوف (قالمة)-سوق أهراس- الدريعة على مسافة 121 كلم. إلا أن صعوبة التضاريس بهذا المقطع “تشكل تحديا تقنيا كبيرا” لا سيما وأنه يضم 10 أنفاق. و 42 جسرا ما يتطلب -حسبه- تنسيقا محكما وتسريعا مدروسا للأشغال.

وأضاف الوزير، بأنه سيسهر على متابعة وتيرة أشغال هذا الخط. داعيا سلطات الولاية إلى ضرورة رفع العراقيل التي قد تعترض تجسيد هذا المشروع. وكذا إعداد مخطط لمستوى تقدم الأشغال.

إثرها تفقد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية مخرج النفق رقم 5 في النقطة الكيلومترية رقم 6. بطول 2،4 كلم بمشتة “الطلال” ببلدية سوق أهراس حيث

أسدى تعليمات للقائمين على المشروع تقضي بضرورة تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية. للمساهمة في تسريع وتيرة الأشغال وضمان احترام الآجال التعاقدية وجودة الإنجاز.

وأشار الوزير إلى أن 174 كلم من الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية. في شطره الرابط بين بلاد الحدبة ببئر العاتر بولاية تبسة ووادي الكباريت بسوق أهراس “أصبح اليوم جاهزا للاستلام”.

وفي ختام زيارة العمل إلى ولاية سوق أهراس ذكر جلاوي أن هذا الخط المنجمي للسكك الحديدية. يتمثل في ازدواجية تصحيح وعصرنة محاور عنابة-وبوشقوف (قالمة) وتبسة على مسافة 422 كلم وذلك ضمن المشروع المدمج لاستغلال الفوسفات كركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني. نظرا لما يتيحه من تعزيز قدرات نقل الموارد المنجمية وضمان انسيابية سلاسل التموين. والرفع من تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق العالمية إلى جانب إسهامه الفعال في إرساء ديناميكية تنموية مستدامة عبر الولايات المعنية.

