الخط المنجمي الشرقي للسكك الحديدية..انطلاق أشغال الحفر

تتواصل أشغال إنجاز الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة - تبسة – بلاد الحدبة في مقطعه الرابط بين بوشقوف والدريعة على مسافة 121 كلم.

حيث يتم الآن فتح الرواق وحفر الأساسات العميقة للجسور العملاقة، إلى جانب إنطلاق أشغال حفر مداخل ومخارج الأنفاق المقررة.

ويتضمن هذا الجزء الذي يتكفل بإنجازه تجمع شركات جزائري – صيني حجم أشغال عالٍ جدا. وتعقيدات تقنية كبيرة. -حسب الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية-.

ويتطلب تجسيده بناء قرابة 27 كلم من الجسور العملاقة، بالإضافة إلى حوالي 7 كلم من الأنفاق. فضلا عن المئات من المنشآت الهيدروليكية ومنشآت الإسناد والحماية وعديد المحطات الخدماتية.