الخط المنجمي الشرقي..وتيرة أشغال متواصلة ومتسارعة

تشهد ورشات إنجاز الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة - تبسة – بلاد الحدبة، عبر مختلف المقاطع، وتيرة أشغال متسارعة ومتواصلة. وهذا على مدار الساعة وفق نظام عمل (8×3)، مع تجنيد جميع القدرات والطاقات البشرية واللوجستية، لاسيما خلال الفترة الليلية.

وتأتي هذه الترتيبات لضمان التقدم المنتظم لمشروع إنجاز الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة – تبسة – بلاد الحدبة الاستراتيجي. الذي يحظى بمتابعة شخصية ودورية من طرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

وتتواصل بمختلف الورشات أشغال التسطيح، حفر الأنفاق وتشييد الجسور الكبرى، خاصة على مستوى المقطع الرابط بين بوشقوف والذريعة. في إطار تجسيد هذا المشروع الهيكلي الهام وفق الآجال والمعايير التقنية المعتمدة. بما يعكس الإرادة القوية للدولة في تعزيز شبكة النقل السككي ودعم التنمية الاقتصادية.

