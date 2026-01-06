الخط المنجمي الغربي.. انطلاق التجارب التقنية الأولية

أعلنت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثلاثاء، عن انطلاق التجارب التقنية الأولية على مستوى خط السكة الحديدية المنجمي الغربي بشار - تندوف – غار جبيلات.

وأوضحت الوزارة، أن التجارب التقنية الأولية على مستوى خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات. انطلقت اليوم الثلاثاء، في رحلة تجريبية على متن قاطرة مخصّصة لذلك، و كانت الانطلاقة من محطة تندوف لنقل المسافرين.

