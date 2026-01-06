إعــــلانات
الوطني

الخط المنجمي الغربي.. انطلاق التجارب التقنية الأولية

بقلم عايدة.ع
الخط المنجمي الغربي.. انطلاق التجارب التقنية الأولية
  • 79
  • 0

أعلنت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثلاثاء، عن انطلاق التجارب التقنية الأولية على مستوى خط السكة الحديدية المنجمي الغربي بشار - تندوف – غار جبيلات.

وأوضحت الوزارة، أن التجارب التقنية الأولية على مستوى خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات. انطلقت اليوم الثلاثاء، في رحلة تجريبية على متن قاطرة مخصّصة لذلك، و كانت الانطلاقة من محطة تندوف لنقل المسافرين.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/gsaci
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer