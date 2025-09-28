الخط المنجمي الغربي.. جلاوي يشدد على تكثيف الجهود في الورشات

شدّد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود في ورشات مشروع الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية، لاسيما في ما يتعلق بالمنشآت الفنية ووضع السكة، مؤكدا أن أي تأخر في إنجاز جزء من المشروع قد ينعكس سلبا على جاهزية الخط كاملا.

وواصل وزير الأشغال العمومية، اليوم زيارته الميدانية لمشروع الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية. الرابط بين بشار - تندوف – غار جبيلات على مسافة 950 كلم.

حيث قام جلاوي يوم أمس بمعاينة عدد من الورشات على مستوى المقطع الثاني بين حماقير وأم العسل. في حين استهل اليوم زيارته لهذا المقطع الذي يمتد على طول 440 كلم. رفقة والي ولاية تندوف والسلطات المحلية، إضافة إلى أعيان منطقة حاسي خبي.

وخلال الزيارة استمع الوزير بمقر مديرية المشروع التابعة للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. بحاسي خبي، إلى عرض مفصل حول وتيرة تقدم الأشغال بإقليم الولاية.

وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة تكثيف الجهود في الورشات، لاسيما في ما يتعلق بالمنشآت الفنية ووضع السكة. مؤكدا أن أي تأخر في إنجاز جزء من المشروع قد ينعكس سلبا على جاهزية الخط كاملا.

كما نوّه جلاوي بمجهودات الشركات العمومية المنجزة، مثمنا التزامها في هذا المشروع الاستراتيجي. رغم صعوبة الظروف الطبيعية وضخامة حجم الأشغال.

وفي ختام الزيارة قام الوزير بجولة ميدانية عبر مختلف الورشات المنتشرة على طول المسار بين حاسي خبي وتندوف لمتابعة مدى تقدم الإنجاز عن قرب.

