الخط المنجمي الغربي.. محطة أم العسل في مراحلها النهائية

واصل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الجمعة، زيارته إلى الخط المنجمي الغربي لليوم الثاني على التوالي.

وحسب بيان للوزارة، عاين جلاوي يوم أمس، عدد من النقاط الهامة بولايتي بشار وبني عباس.

وقام الوزير، بولاية تندوف، بمعاينة مشروع إنجاز محطة أم العسل، الذي بلغت الأشغال به مراحلها النهائية واللمسات الأخيرة.

وتنقّل الوزير مباشرة على متن قاطرة للسكك الحديدية مخصصة للتجارب من محطة أم العسل إلى محطة تندوف وذلك في اطار التجارب التقنية.