الخط البحري الجزائر-نواكشوط: أوامر للمصدرين الوطنيين بالتعامل المباشر مع شركة “كنان”

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا، خصص لوضع خريطة طريق، بالتنسيق مع القطاعات المعنية لتفعيل هذا الخط وتعزيز المبادلات التجارية عبره.

ويأتي اللقاء وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية الخط البحري الجزائر-نواكشوط، وضمان سيره الحسن والمنتظم.

وجرى اللقاء بحضور إطارات من الوزارة، ومسيّري المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البحري، وبمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية المعنية بالعملية (المكلفة بالشؤون الخارجية، التجارة).

وبعد الاستماع للمداخلات، وعرض العراقيل التي تواجه هذا الخط، أسدى الوزير توجيهاته بتقييم هذا الخط البحري بشكل شامل. وحثّ المصدّرين الوطنيين على التعامل المباشر مع الشركة الوطنية “كنان” الجزائر، مع تنظيم حملات تحسيسية تهدف إلى توعية الفاعلين بأهمية هذا الخط.