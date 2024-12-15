الخفافيش تُهدد بفيروس مُميت

دعت السلطات الصحية في أستراليا، السكان، إلى تجنب لمس الخفافيش التي قد تسقط من الأشجار، نظرا لخطر الإصابة بفيروس مميت، لا علاج له.

وقال الخبراء، أن الخفافيش قد تكون مصابة بفيروس يعرف باسم “فيروس ليسا” (lyssavirus).

ويعد هذا الفيروس، من أخطر الأمراض الفيروسية، حيث يؤدي إلى أعراض، مثل الشلل والهذيان والتشنجات والموت.

ودعا الخبراء، المواطنين، إلى الحذر، مع تزايد حالات سقوط الخفافيش في ولاية كوينزلاند بسبب الطقس الحار ومتلازمة شلل الخفافيش الطائرة (FFPS).

كما حذر الخبراء، من التعرض للعض أو الخدش من الخفافيش، مع التأكيد على أهمية العلاج الفوري للوقاية من تفشي الأعراض المميتة.

و”فيروس ليسا”، غير قابل للعلاج، ولا يمكن مواجهته إلا بالعلاج السريع.

وينتشر “فيروس ليسا” عن طريق العضات أو الجروح المكشوفة، ويتم تشجيع الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس على تنظيف المنطقة المصابة والحصول على التطعيم فورا.

ودعت كبيرة مسؤولي الصحة في كوينزلاند، هايدي كارول، السكان إلى عدم لمس الخفافيش. سواء كانت ميتة أو حية، التي سقطت على الأرض.

وقالت الدكتورة: “من المهم أن نتذكر أن فيروس ليسا مميت للبشر ولا يوجد علاج فعال معروف بعد بدء الأعراض. هناك علاجات وقائية، مثل اللقاحات، متاحة إذا تعرضت للفيروس. لكن الأهم هو الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن لتجنب ظهور الأعراض”.

كما أوضحت أنه و”إذا كنت تعتقد أن طفلك قد تعرض للعض أو الخدش، اغسل الجرح فورا بالصابون والماء النظيف لمدة خمس دقائق على الأقل لتقليل خطر الإصابة بالعدوى. وإذا كان لديك مطهر، ضعه على الجرح بعد غسله، ولكن من فضلك اذهب إلى الطبيب بأسرع ما يمكن”.

وتم الإبلاغ عن ثلاث حالات إصابة بـ”فيروس ليسا” لدى البشر في أستراليا، أحدها في عام 1996، وأخرى في عام 1998، والثالثة في عام 2013.

وكانت جميع الحالات في كوينزلاند، وقد توفي الثلاثة من جراء الإصابة بالفيروس.