الخلافة العامة للطريقة التجانية تُعزّي في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية

أصدرت الخلافة العامة للطريقة التجانية بيان تعزية ومواساة، عبّرت فيه عن بالغ حزنها وألمها إثر الفاجعة التي شهدتها مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المسعفين ببلدية المحمدية، والتي أسفر الحريق الذي اندلع بها عن وفاة عدد من الأطفال وإصابة آخرين.

واستهلت الخلافة بيانها بالآية الكريمة: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، مؤكدة مشاركتها لأسر الضحايا والمصابين أحزانهم في هذا المصاب الأليم، متقدمة إليهم بأصدق عبارات التعزية والمواساة.

وابتهلت الخلافة العامة إلى الله عز وجل أن يتغمد الأطفال المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، كما دعت بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يمنّ عليهم بالسلامة والعافية.

وثمّن البيان سرعة تدخل السلطات العمومية وتجند مختلف مؤسسات الدولة للتكفل الفوري بالضحايا والمصابين، وتسخيرها لجميع الإمكانيات اللازمة للتخفيف من آثار هذه المأساة، معتبراً أن هذا التضامن يعكس قيم التلاحم الوطني ووحدة الشعب الجزائري في مواجهة المحن والشدائد.

واختتمت الخلافة العامة للطريقة التجانية بيانها بالدعاء أن يتغمد الله الضحايا برحمته الواسعة، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء، وأن يحفظ الجزائر من كل سوء ومكروه.