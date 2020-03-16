الخلافة العامة للطريقة التيجانية تدعو أتباعها لحظر التجمعات المغلقة وتقليص الزيارات الدينية

أهابت الخلافة العامة للطريقة التيجانية، بمريديها وأتباعها، أنه بإمكانهم ذكر عصر الجمعة والوظيفة في بيوتهم.

ودعت الخلافة العامة لحظر جميع التجمعات المغلقة كالندوات والملتقيات وتقليص الزيارات الدينية، كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس.

وجاء بيان الخليفة العام للطريقة التيجانية علي بلعرابي بالأغواط، نظراً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها دول العالم بشأن فيروس كورونا.

وأشارت هذا الإجراء ساري المفعول إلى غاية رفع حالة الطوارئ في البلاد التي فيها الزوايا.

وطالبت بتسريح جميع طلبة المدارس القرآنية والزوايا التيجانية وإلغاء الزيارات غير الضرورية.