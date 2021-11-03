الخلافة العامة للطريقة التيجانية تصدر بيانا حول إغتيال 3 مواطنين جزائريين من طرف المغرب

أصدرت الخلافة العامة للطريقة التيجانية بيانا حول إغتيال ثلاثة مواطنين جزائريين يعملون في النقل من طرف القوات المغربية المسلحة.

وجاء في مضمون الرسالة مايلي:

بمزيد من الأسى و الحسرة والألم تلقينا نبأ إغتيال ثلاثة من رجال الجزائر غدرا و ظلما وعدوانا، إثنان منهم منتسبين إلى الطريقة التيجانية وحاملين الورد التجاني، ومنهم أصيل مدينة عين ماضي وله قرابة مع الأسرة التيجانية .

قضوا حتفهم في طريق الأمن، وطريق الأمان التي إرتاده أجدادهم لنشر الإسلام و إيصال القوت لإخوان لهم في الديار الموريتانية الشقيقة بعد أن تم فتح المعبر الحدودي للتبادل التجاري .

إن دماؤهم سالت في موعد مع التاريخ ،تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة و إننا نحسبهم مع الشهداء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا مصداقا لقوله : وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا”.صدق الله العظيم.

إن ثقتنا كبيرة في دولتنا وجيشنا للتكفل التام بإظهار الحق والإنتصار للحق ، فلها السلطة و السلطان ،و هي من تقيم الحجة و البيان و الله في ذلك هو المستعان.

جميل العزاء للآل و الأهل و الخلان و إننا نقبل العزاء بكل الوسائط الممكنة بلا كلفة أو تكليف. رحمهم الله وتغمدهم بواسع مغفرته.عاشت الجزائر حرة أبية رغم كيد العدا و الحاقدين