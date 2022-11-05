الخلاف القضائي.. ايتو يرد على إمكانية استبعاد الكاميرون من المونديال !

ظهر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل ايتو في فيديو نشرته الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم وهو يقوم باقتناء القميص الجديد للمنتخب في ردّه بطريقته الخاصة.

كما ظهر صامويل ايتو في فيديو بمناسبة شروع شركة “وان أول سبورتس” الأمريكية في تسويق القميص الجديد. التي تعاقد معها الاتحاد الكاميروني مؤخرا.

ويبدو ان ايتو قد تعمّد في الظهور في الوقت الراهن، ساعات فقط بعد تقرير موقع “قول” العالمي.

وكان موقع “قول” قد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الخلاف القضائي بين الاتحاد الكاميروني و شركة “لو كوك سبورتيف” للألبسة الفرنسية. التي منحتها العدالة الفرنسية الحق في استعاده عقد التمويل.

وقال المصدر سابقا أن الخلاف قد يتسبّب في استبعاد الأسود غير المروضة من المونديال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]