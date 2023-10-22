الخلاف بين دول شنغن يتأجج والطلاق بات حتميا

بدأت سلوفينيا رسميا عمليات التفتيش على الحدود مع المجر وكرواتيا المجاورتين يوم السبت. في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها إيطاليا بسبب تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط.

كما علقت الحكومة اليمينية في إيطاليا أيضًا اتفاقية الحدود المفتوحة مع سلوفينيا اعتبارًا من يوم السبت لمدة 10 أيام.

ويعكس هذا الإعلان المخاوف الأمنية المتزايدة في أوروبا بسبب ما يحدث في فلسطين المحتلة. وناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الخميس كيفية إدارة تأثير الحرب على الكتلة المكونة من 27 دولة. بعد هجوم بقنابل حارقة على معبد يهودي في برلين وعمليات قتل منفصلة في بلجيكا وفرنسا.

تأمين منطقة شنغن

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، في لوكسمبورغ. إن المفوضية تبحث مسألة التفتيش على الحدود الداخلية، والتي وصفتها بأنها أحد التحديات التي تواجه منطقة شنغن.

وقال جوهانسون: “حتى لو كان ذلك مبرراً بأمور خطيرة، مثل الأمن الداخلي أو عبور الحدود بشكل غير قانوني. فإن الضوابط الداخلية على الحدود تعيق أيضاً حرية الحركة. نحن بحاجة لتجنب ذلك”.

وقدم وزير الداخلية السلوفيني بوستيان بوكلوكار التفاصيل في اجتماع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ. وقال إنه من المتوقع أن تقيم السلطات نقاط تفتيش خاصة لمواطني الاتحاد الأوروبي والسكان المحليين الذين يعيشون في المنطقة الحدودية.

سلوفينيا وإيطاليا وكرواتيا والمجر كلها من بين 27 دولة تنتمي إلى منطقة شنغن، أكبر منطقة سفر حر في العالم. يمكن لدول شنغن أن تعيد فرض الضوابط على الحدود مؤقتًا “في حالة وجود تهديد خطير للسياسة العامة أو الأمن الداخلي”.

رد فعل كرواتيا والمجر

وعزا بيتر سيارتو، وزير خارجية الحكومة المجرية المناهضة بشدة للهجرة. قرار سلوفينيا إلى سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي قال إنها تعرض الأمن المادي والازدهار الاقتصادي للدول الأوروبية للخطر.

وكتب سيارتو على فيسبوك: “يعاني الاقتصاد الأوروبي لأن الضوابط الحدودية داخل منطقة شنغن تعيق. وتبطئ التجارة وعمليات الشركات عبر الحدود. إذا لم تغير بروكسل سياستها الخاصة بالهجرة، فقد نجد أنفسنا حيث لا نريد أن نكون في عصر. تمزقت فيه أوروبا بسبب الحدود القديمة”.

وفي زغرب، أعرب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش عن أمله في أن يكون القرار مؤقتا. وأضاف بلينكوفيتش أن مثل هذه الإجراءات ليست جديدة، وهي نتيجة “زيادة حركة الهجرة و(أو) التهديد الإرهابي”.

قالت الحكومة اليمينية الإيطالية يوم الأربعاء إن السلطات في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا الحدودية الشمالية الشرقية. حددت هوية 16 ألف شخص حتى الآن هذا العام دخلوا إيطاليا بشكل غير قانوني عبر الحدود السلوفينية.

وتشمل الدول الأخرى التي تطبق عمليات تفتيش حدودية داخل منطقة شنغن الأوروبية الدنمارك والسويد. بينما تعتزم فرنسا إبقاء عمليات التفتيش سارية حتى ماي 2024 على الأقل.