الخليفة العام للطريقة التجانية يؤكد وحدة الطريق وجسر المحبة بين الجزائر وإفريقيا

قام الخليفة العام للطريقة التجانية، الشيخ علي بلعرابي التجاني، بزيارة رسمية وروحية إلى دولة السنغال، حظيت باهتمام واسع في الأوساط الدينية والإعلامية.

وتُوّجت بلقاء تاريخي مع التلفزيون السنغالي الرسمي (RTS)، أدلى خلاله بتصريحات عميقة حملت رسائل وحدة، محبة، وسلام، وأكدت البعد العالمي للطريقة التجانية.

وأكد الخليفة العام أن زيارته إلى السنغال ليست زيارة عابرة، بل هي “زيارة قلبية إلى الأبناء والإخوة في أرض مباركة”. أثمرت فيها الطريقة التجانية بفضل أعلامها الكبار، على غرار الإمام الحاج عمر الفوتي. والشيخ إبراهيم نياس، والشيخ عباس صلّ رضي الله عنهم. مشيدًا بما قدّموه للأمة الإسلامية من علم، دعوة، وخدمة للإنسان.

وأشاد الشيخ علي بلعرابي بالتجربة السنغالية، معتبرًا أن السنغاليين قدوة عالمية في الجمع بين نقاء تعاليم الطريقة التجانية. والعمل الاجتماعي والوطني، في نموذج فريد من التلاحم والمحبة. داعيًا إلى الاقتداء به في عالم تشتد فيه التحديات.

وفي تأكيده على عمق الروابط التاريخية والروحية، قال الخليفة العام إن الجزائر هي مهد الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه. فيما تمثل السنغال أرض الامتداد والانتشار.

مضيفًا: “نحن أسرة واحدة، تجمعنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وشيخنا سيدي أحمد التجاني”.

كما أبرز البعد العالمي للطريقة التجانية، مشيرًا إلى انتشارها من عين ماضي بالجزائر إلى السنغال، وإندونيسيا، وأمريكا. حيث يتبعها مئات الملايين حول العالم، على نهج الهدي والمحبة. مؤكدًا أن الطريقة التجانية جسر سلام يطفئ الفتن ويجمع القلوب في زمن الاضطرابات.

وفي ختام تصريحاته، وجّه الخليفة العام دعوة صادقة لإخوانه السنغاليين والتجانيين عمومًا لزيارة عين ماضي. واصفًا الجزائر بـ“البلد الثاني لهم”، ومهد الشيخ سيدي أحمد التجاني، التي “تنتظرهم بأبواب مفتوحة وقلوب مشروحة”.

كما عبّر عن شكره وتقديره للجزائر والسنغال، حكومةً وشعبًا، وخصّ بالشكر فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون. ورئيس الجمهورية السنغالية، باسيرو ديوماي فاي، على ما قدّماه من تسهيلات لإنجاح هذه الزيارة، وخدمة الإسلام والطريقة التجانية على وجه الخصوص.

زيارةٌ أكدت أن الروابط الروحية بين الجزائر والسنغال ليست مجرد تاريخ مشترك، بل رسالة مستمرة من المحبة والسلام ووحدة الأمة.