الخليفة العام للطريقة التجانية يزور الزاوية التجانية للمقدّم بابا جللو

قام الخليفة العام للطريقة التجانية بزيارة الزاوية التجانية للمقدّم بابا جللو، وذلك في اليوم الثاني من الزيارة.

وأكّدت هذه الزيارة وحدة السند التجاني وعمق الروابط الأخوية بين أبناء الطريقة.

ليتوجه بعد ذلك الخليفة العام إلى المسجد الكبير بمدينة كولخ لأداء الصلاة.

وبالمناسبة ألقى الإمام الحاج عبد القادر قيبوب خطبة جامعة، ذكّر فيها بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضاوبالتمسّك بتعاليم الشيخ أبي العباس أحمد التجاني .

كما شدد على ضرورة التحلّي بمكارم الأخلاق، وترسيخ معاني الإيمان، ووجوب تعظيمهم باعتبار ذلك من صميم العقيدة والسلوك القويم.

وفي الختام ، قام الخليفة العامكما بتكريم حفظة كتاب الله ممّن أتمّوا الحفظ، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على ملازمة القرآن الكريم والعمل بتعاليمه.