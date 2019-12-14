الخليفة العام للطريقة التجانية يهنئ الرئيس تبون على ثقة الشعب

وقال بلعرابي، إن الأزمة في الجزائر حلها الشعب بتوجهه لصناديق الاقتراع في مختلف ربوع الوطن في هدوء وسكينة.

وثمن الخليفة العام للطريقة التيجانية، الهبة الشعبية من أجل استقرار الجزائر، مباركا الجزائر الانجاز الهام في بداية طريق الإصلاح.

وكتب بلعرابي “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت”.

تابعا “ها هو الشعب الجزائري حكما عادلا وفاصلا في المنعطفات الكبرى في تاريخ الجزائر”.

“ومثلما قال الشهيد العربي بن مهيدي،أرموا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب”.

و”ها هي الأزمة حلها الشعب الجزائري بتوجهه لصناديق الاقتراع بمختلف ربوع الوطن في هدوء وسكينة، منتخبين على الوطن،والجزائر أولاً وأخيرا”.

مضيفا “إن الخليفة العام للطريقة التيجانية يثمن هذه الهبة الشعبية من أجل استقرار الجزائر، ويذكر أن بناء الديمقراطية عمل طويل ودؤوب.”

“وقد علمنا التاريخ أن الأعمال بخواتيمها، وأننا نبارك للجزائر هذا الإنجاز الهام في بداية طريق الاصلاح”.

و”نهنيء تبون على هذه الثقة التي حازها من الشعب وهو أهل لها،وندعوا الله له بالتوفيق والسداد إن شاء الله تعالى”.‎