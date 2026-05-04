الخليفة العام للطريقة التجانية يُهنئ بوطبيق إثر انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي

هنأ الخليفة العام للطريقة التجانية، فضيلة الشيخ سيدي علي بلعرابي، الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي.

وأعرب فضيلة الشيخ سيدي علي بلعرابي، في رسالة التهنئة عن بالغ الغبطة والاعتزاز بهذا الاستحقاق القاري. معتبرًا إياه ثمرة لمساره الحافل وتجسيدًا لثقة ممثلي الشعوب الإفريقية، مشيدًا بما يجمعه به من روابط أخوية. ومثمنًا تقديره للمرجعية الروحية للطريقة التجانية واحترامه لمقامها ومريدوها بعين ماضي. و بالدور الروحي الذي تضطلع به عبر القارة الإفريقية في ترسيخ قيم الأخوة والتسامح. معتبرًا أن هذا الامتداد الروحي يشكل ركيزة داعمة لمسار التقارب والوحدة بين الشعوب.

كما أكد أن هذا التتويج يعكس مكانة الجزائر الروحية والتاريخية في إفريقيا، معربًا عن ثقته في قدرته على الاضطلاع بمهامه وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

وأشار الخليفة العام للطريقة التجانية في رسالته أن تولي هذه المسؤولية في ظل التحديات الراهنة يمثل تكليفًا وتشريفًا، معربًا عن ثقته في قدرة بوطبيق على قيادة البرلمان الإفريقي بروح الحكمة وتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

واختتم الشيخ رسالته بالدعاء له بالتوفيق والسداد، بما يخدم الجزائر وإفريقيا ويستجيب لتطلعات شعوبها نحو التنمية والاستقرار.

