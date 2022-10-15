الخليفة العام للطريقة التيجانية يبارك توقيع الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر”

بارك الخليفة العام للطريقة التيجانية توقيعَ الفصائل الفلسطينية لوثيقة “إعلان الجزائر” المنبثقة عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. التي جرت في الجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح الخليفة العام في بيان له أن الجزائر دولة وشعبا ورئيسا كانت على موعد مع التاريخ وأعادت الأمة جمعاء إلى رشدها. كما ذكرت ان القضية الفلسطينية قضية المسلمين الاولى والقضية المركزية هي إحلال السلم والعدل يدون متاجرة اومزايدة أومراهنة. وبهذه المناسبة هنأ الخليفة العام وحدة قرارهم على إختلاقاتهم.

وثمن الشيخ سيدي علي بلعرابي رئيس الجمهورية على رعايته للمبادرة برمتها بأدق التفاصيل. وتابع هنيئا للجزائر ارض البطولات ولرئيس الجمهورية هذا التوفيق.