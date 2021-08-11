الخليفي: “أتمنى أن لا يطالب ميسي براتب أعلى”

تحدث ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن استقدامه للنجم ليونيل ميسي ومدى احترام ناديه لقواعد اللعب المالي النظيف.

وصرح الخليفي، في هذا الخصوص، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة ميسي: “نحترم قواعد اللعب النظيف، وملتزمون باللوائح، أتمنى ألا يطلب ميسي راتبا أعلى”.

وأضاف: “ميسي سيقدم الكثير لفريقنا من الناحية الاقتصادية، والدوري سيحقق عوائد ضخمة، أتمنى أن لا يطلب المزيد”.

وتابع ناصر الخليفي: “هذا التعاقد جاء برغبة من الطرفين، وما أقوم به، ليس للنادي فقط، لكن لكرة القدم الفرنسية بصفة عامة”.