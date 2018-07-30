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“الخليفي” غير مُهتم بإستقدام “غولام”!

الرياضة
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“الخليفي” غير مُهتم بإستقدام “غولام”!
بقلم إسماعيل عشاش

رفض “ناصر الخليفي” رئيس “باريس سان جيرمان”، إستقدام الدولي الجزائري، فوزي غولام، رغم أنه مُقترح على إدارة بطل الدوري الفرنسي.

وأشارت تقارير إعلامية فرنسية بأن الرجل القوي في “البي أس جي”، غير مُهتم بالمرة بخدمات الظهير الأيسر للمنتخب الوطني حاليا.

ويأتي قرار فريق العاصمة منطقيا، كون صاحب القدم اليُسرى بعيد عن المُنافسة الرسمية منذ شهر نوفمبر الماضي، بسبب إصابته الخطيرة.

ويتواجد خريج مدرسة “سانت إيتيان” في فترة نقاهة، ويخضع لعلاج مُكثف خلال تربص ناديه “نابولي” المُقام بأعالي مدينة “ديمارو” الإيطالية.


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