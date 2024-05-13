الخليفي يتشابك مع مبابي لهذا السبب

فجرت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الإثنين، مفاجأة مدوية مفادها أن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، تشابك بالأيدي مع اللاعب كيليان مبابي.

ووفقا لتقرير صحيفة “لوباريزيان” فقد حدث سوء التفاهم بين الخليفي ومبابي. بعد أن نشر اللاعب، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، يوم الجمعة، خبر إعلان رحيله عن النادي الباريسي مع نهاية الموسم الكروي الجاري. موجها شكره للعديد من الشخصيات التي تعامل معها في النادي، أبرزهم المدير الرياضي السابق ليوناردو، والمدرب إنريكي. ومتجاهلا رئيس البياسجي ناصر الخليفي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأخير، وطلب من مبابي سبب قيامه بهذه الخرجة.

وأوضحت “لوباريزيان” في تقريرها، أن الخليفي اشتبك مع مبابي، أمس الأحد، قبل انطلاق موعد مباراة البياسجي أمام لوريان بساعة. وتسبب هذا الإشتباك في تأخير عملية إحماء اللاعبين.