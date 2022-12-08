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الرياضة

الخليفي يكشف حقيقة رغبة البياسجي في التعاقد مع رونالدو

بقلم حواز عبد النور
الخليفي يكشف حقيقة رغبة البياسجي في التعاقد مع رونالدو
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كشف رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، حقيقة رغبة فريقه في التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

حيث قال الخليفي، اليوم الخميس في تصريحات لـ”سكاي سبورتس”:”ميسي سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، قدم موسمًا مذهلًا معنا، وسجل وصنع العديد من الأهداف”.

كما أضاف:”اتفقنا مع ميسي على التفاوض بعد المونديال لتحديد مُستقبله معنا”.

وعن كريستيانو رونالدو قال:”هو أسطورة، أنا معجب به وأحبه كلاعب ومحترف.. سيكون من المستحيل بالنسبة لنا التعاقد معه بسبب كثرة اللاعبين في مركزه”.

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