الخليفي يكشف حقيقة رغبة البياسجي في التعاقد مع رونالدو
بقلم حواز عبد النور
كشف رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، حقيقة رغبة فريقه في التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو.
حيث قال الخليفي، اليوم الخميس في تصريحات لـ”سكاي سبورتس”:”ميسي سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، قدم موسمًا مذهلًا معنا، وسجل وصنع العديد من الأهداف”.
كما أضاف:”اتفقنا مع ميسي على التفاوض بعد المونديال لتحديد مُستقبله معنا”.
وعن كريستيانو رونالدو قال:”هو أسطورة، أنا معجب به وأحبه كلاعب ومحترف.. سيكون من المستحيل بالنسبة لنا التعاقد معه بسبب كثرة اللاعبين في مركزه”.
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