الخميسي: إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة.. وبروتوكول صحي دقيق تحضيرا لشهر رمضان

كشف المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الخميسي بزاز، أن بيان وزارة الصحة موفقا وجاء مناسبا في وقته.

وأوضح الخميسي في تصريح لإذاعة سطيف، أن بيان وزارة الصحة جاء ردا على الإشاعات والتصريحات غير الموفقة لبعض الاشخاص.

وأضاف الخميسي، أن اللجنة العلمية الصحية لا تتخذ أي قرار دون إستشارة لجنة الفتوى.

وكشف في ذات السياق، أن اللجنة بصدد إعداد بروتوكول صحي دقيق تحضيرا لشهر رمضان، بإتخاذ قرارات فيها جميع الإحتمالات بما فيها صلاة التراويح بالتنسيق مع اللجنة العلمية لوزارة الصحة.

وأضاف ذات المتحدث، أن البروتوكول سيصدر في وقته لكل الجزائريين، ونحن نستبشر خيرا خاصة مع تحسن الحالة الوبائية.

وأوضح، أنه سيتم إنشاء ولأول مرة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة تعطى له هامشا من الحرية بأسلوب إقتصادي مثل ديوان الحج.

وعن فتح دورات المياه بالمساجد حاليا، قال الخميسي، أن الأمر مستبعد نظرا لخطورتها في انتقال العدوى.

وكشف الخميسي، أن عودة النساء والنشاطات الدينية والدروس يجب التريث فيه، وسيتم الفصل فيه مع تحسن الحالة الوبائية.