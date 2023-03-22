الخميس أوّل أيام رمضان في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الخميس أوّل أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضحت لجنة الاهلة في بيانها عن ثبون هلال غرة شهر رمضان وبهذا فإن اليوم هو المتمم لشهر شعبان. وعليه يكون يوم الخميس الأوّل من شهر رمضان عام 1444 هجرية الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادية .

وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يرفع عناوعن سائر بلاد المسلمين البلاء والوباء.

وإجتمعت اليوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية اليوم بدار الإمام بالمحمدية في العاصمة لرصد هلال رمضان هذا العام .