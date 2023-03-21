الخميس أوّل أيام شهر رمضان بهذه الدول العربية

أعلنت 11 دولة عربية مساء اليوم الثلاثاء ان الخميس اول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1444 هجرية الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادية.

وجاء هذا الإعلان عقب تعذر رؤية هلال شهر رمضان عبر عدد من مراصد المملكة. وبهذا سيكون يوم الخميس أوّل رمضان 1444ه الموافق لـ 23 مارس 2023. وبهذا سيكون الخميس اول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1444 هجرية الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادية بهذه الدول.

ويتعلق المار بكل من دولة السعودية، الإمارات، قطر، فلسطين، البحرين، سوريا، فلسطين، الكويت، العراق،مصر وليبيا .