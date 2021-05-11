الخميس أوّل أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الخميس أول أيام عيد الفطر لسنة 1442ه.

وأوضح بيان اللجنة ان اليوم الإثنين هو الاربعاء والمتمم لشهر رمضان 1442 الوافق لـ 12 ماي2021.

وبهذا فإن فسيكون يوم الخميس 13 ماي2021 الموافق لـ 1شوال 1442.

وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يرفع عناوعن سائر بلاد المسلمين البلاء والوباء.

هذا وإجتمعت اليوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية اليوم بدار الإمام بالمحمدية في العاصمة لرصد هلال رمضان هذا العام.